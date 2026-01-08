Die Polizei sieht einen Zusammenhang zwischen mehreren Bränden in Wittenberg – darunter eine Kita, vier Fahrzeuge und eine Lagerhalle. Nun sitzt ein Tatverdächtiger in U-Haft.

Nach Feuer in Kita „Klettermax“ in Wittenberg: 35-Jähriger in Untersuchungshaft

Nach dem Brand in der Kita „Klettermax“ in Wittenberg sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

Wittenberg/MZ. - Nach dem Brand der Kindertagesstätte „Klettermax“ am 2. Januar und den Bränden von vier Fahrzeugen sowie einer Lagerhalle in den frühen Morgenstunden des 7. Januar in Wittenberg sitzt ein 35-Jähriger in Untersuchungshaft. Dies teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mit.