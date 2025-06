Halle/MZ. - Wind- und Solarstrom bringen die Netze in Ostdeutschland regelmäßig an die Belastungsgrenze. Stephan Lowis, Vorstandschef des Energieversorgers EnviaM, spricht sich dennoch für einen weiteren schnellen Ausbau aus – nicht nur wegen des Klimaschutzes. Laut Lowis ist grüner Strom bereits heute ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Vor allem Betreiber von Rechenzentren klopfen bei EnviaM jetzt regelmäßig an die Tür. MZ-Wirtschaftsredakteur Steffen Höhne hat mit Lowis gesprochen.

