Zwei Pkw sind auf der L85 nahe dem Ballenstedter Ortsteil Badeborn miteinander kollidiert. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt.

Zwei Pkw stoßen zusammen: L85 bei Badeborn nach Unfall zeitweise voll gesperrt

Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der L85 leicht verletzt worden.

Ballenstedt. – Auf der L85 nahe dem Ballenstedter Ortsteil Badeborn (Landkreis Harz) hat sich Mittwochnachmittag ein Unfall ereignet, bei dem zwei Menschen verletzt wurden, teilt die Polizei mit.

Demnach wollte eine 32-jährige Frau von der L85 aus nach links in Richtung Badeborn abbiegen, als sie aus noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Pkw Suzuki zusammenstieß.

Ein Pkw kam bei dem Zusammenstoß von der Straße ab und blieb auf einem Feld liegen. (Foto: Polizei)

Zwei Menschen bei Unfall auf L85 verletzt

Dabei kam der Suzuki von der Fahrbahn ab und blieb auf einem angrenzenden Feld stehen, so die Polizei weiter. Die 32-Jährige sowie der 86-jährige Fahrer des anderen Pkw kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten durch die Feuerwehr war die L85 zeitweise voll gesperrt.