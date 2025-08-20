Landwirtschaft in Langeneichstädt Scheitert Erdbeer-Produktion an Auflagen des Saalekreises?

Der Langeneichstädter Landwirtschaftsbetrieb Hindorf & Söhne hat 250.000 Erdbeerpflanzen neu gesetzt und braucht für ihre Bewässerung ein Rückhaltebecken. Ein halbes Jahr nach Abgabe des Bauantrags gibt es mit dem Saalekreis noch immer keine Einigung über die Auflagen. Was Landwirtschaftsminister Sven Schulze bei einem Besuch vor Ort dazu sagte.