Die Azubis haben sehr gute Jobaussichten. Dennoch wählen viele junge Frauen das Studium. Durch KI haben es einige Berufseinsteiger aber auch schwerer.

Sicherer Job nach der Lehre: Höchste Übernahmequote bundesweit - Was KI aber ändert

Auszubildene in der Elektrotechnik sind gefragt und haben als Berufseinsteiger sehr gute Jobaussichten.

Halle/MZ. - Azubis in Sachsen-Anhalt haben nach einer erfolgreichen Lehre gute Chancen auf eine feste Anstellung. „Mehr als vier von fünf Auszubildenden werden von ihrem Ausbildungsbetrieb übernommen“, sagte Sachsen-Anhalts Arbeitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) anlässlich des Jahresmonitors Berufsbildung 2024, der am Dienstag im Kabinett vorgestellt wurde.