bei Sitzungen des Hauptausschusses der Stadt geht es meistens inhaltlich eher dröge zu. Es geht beispielsweise um spezielle Formulierungen in Geschäftsordnungen oder um die Erstellung von neuen Satzungen.

am gestrigen Mittwoch war das zwar nicht wesentlich anders, aber irgendwie dann doch. Es ging nämlich ganz nebenbei um Lebewesen, die unmittelbar von genau so einer Satzung - in dem Fall ist es eine Verordnung - betroffen sind. Undzwar Tauben.

Die Stadtverwaltung hat angekündigt, in Zukunft das offizielle Merkblatt zum Umgang mit Tauben in Halle zu ändern. Künftig soll stärker auf das Tierwohl geachtet werden.

Das ist durchaus bemerkenswert. Denn bislang wurden Tauben offiziell immer als „Schädlinge“ bezeichnet, die es zu bekämpfen galt. Woher kommt jetzt dieser Sinneswandel?

Nun. Der Tierschutzverein hat sich mal die Mühe gemacht, tatsächlich in das städtische Merkblatt zum Umgang mit Tauben in Halle hineinzuschauen. Und dabei haben die Tierschützer festgestellt, dass die Angaben in dem Verwaltungsdokument teilweise krasse Fehlinformationen enthalten und „tierschutzwidrig“ sind.

Was genau die Tierschützer bemängelten, können Sie hier nachlesen. Als Teaser sei erwähnt, dass in Halle nun möglicherweise sogar das offizielle Fütterungsverbot für Tauben auf der Kippe steht.

Jemand hat der Sitzung des Hauptausschusses - und mutmaßlich auch schon einigen anderen Sitzungen - jedenfalls heimlich beigewohnt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass viele Redebeiträge, die im städtischen Wappensaal gehalten werden, auf Taubenohren stoßen. Eine Taube hat nämlich direkt vor einem Erker-Fenster ihr Nest gebaut. Gerade als am Mittwoch der Tagesordnungspunkt mit der Tauben-Verordnung aufgerufen wurde, war sie allerdings leider ausgeflogen...

Trotz getöntem Glas gut zu erkennen: Die Taube, die vor einem Fenster am Stadthaus nistet. (Foto: Jonas Nayda)

Ich hoffe, der Taube geht es gut. In Zukunft wird sie es möglicherweise noch besser haben in Halle.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Donnerstag!

Ihr Jonas Nayda