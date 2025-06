Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch will ein neues Zentrum der Universitätsmedizin Halle helfen. Was es besonders macht und welche Chancen der Oberbürgermeister darin sieht.

So lässt sich neues Leben überwachen: Reproduktionsbiologin Katrin Pribbernow demonstriert dem Leiter des neuen Zentrums, Prof. Gregor Seeliger, Wissenschaftsstaatssekretär Thomas Wünsch und Dr. Matthias Janda, Ärztlicher Direktor des UKH (von links), was das Embryoskop leisten kann.

Halle (Saale)/MZ. - Das Haus steht, beruflich läuft es – und nun wäre Zeit für ein Kind. Was aber, wenn sich die erhoffte Schwangerschaft nicht einstellen will. Hilfe soll es künftig in einem Neubau in der Gustav-Anlauf-Straße 9 zwischen Ratshof und Landgericht geben: im neuen Kinderwunschzentrum der Universitätsmedizin Halle, für das bei einem Festakt am Dienstag symbolisch der Schlüssel übergeben worden ist.