Seit diesem Frühjahr ist Marcel Förster der Vorsitzende des Vereins, der zur Zeit über 170 Mitglieder hat.

Marcel Förster ist seit 2008 Mitglied im Anglerverein „Weitzschkerbach“ Farnstädt und seit April dieses Jahres dessen Vorsitzender.

Farnstädt/MZ. - Wenn sich der Anglerverein „Weitzschkerbach“ Farnstädt beim diesjährigen Heimatfest der Gemeinde am Samstag, 23. August, am Hofeteich präsentiert, wird der vereinseigene Räucherofen mitgebracht. „Wir bieten frisch geräucherte Forellen an“, sagt der Vereinsvorsitzende Marcel Förster. Zudem werde es Fischbrötchen geben, und im Rahmen des Badewannenrennens, das Samstag um 13 Uhr startet, Fettbemme. Der Anglerverein ist einer der Vereine und Institutionen aus dem Ort, die das Fest mitgestalten und unter anderem für das leibliche Wohl sorgen.