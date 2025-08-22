Felix Müller-Giersdorff leitet seit Jahresbeginn die Klinik für Gefäßchirurgie am SRH Klinikum Naumburg. Der gebürtige Berliner war Leistungssportler und hegte besondere Karriereträume.

Mediziner an Land und nicht zur See - Wie aus dem Leistungssportler ein Gefäßchirurg wurde

Felix Müller-Giersdorff ist der neue Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie am SRH Klinikum Naumburg.

Naumburg. - Als zum Jahreswechsel die Feuerwerksraketen in den Himmel stiegen, begann für Felix Müller-Giersdorff nicht nur ein neues Jahr, sondern auch ein neuer Abschnitt in seiner beruflichen Laufbahn. Der endovaskuläre Chirurg und Facharzt für Gefäßchirurgie, Viszeralchirurgie sowie spezielle Viszeralchirurgie trat die Nachfolge des langjährigen und in den Ruhestand gewechselten Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie am SRH Klinikum Naumburg, Bernd Lobenstein, an.