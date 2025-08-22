weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Internationaler Radsport in Wittenberg: Weltmeister startet bei dem Profirennen

Internationaler Radsport in Wittenberg Weltmeister startet bei dem Profirennen

Roger Kluge will seinen Titel in der Wittenberger Altstadt unbedingt verteidigen.

22.08.2025, 19:00
Roger Kluge bei der Siegerehrung in Wittenberg
Roger Kluge bei der Siegerehrung in Wittenberg Foto: Rene Stepputtis

Wittenberg/MZ. - Roger Kluge hat zugesagt! Der Titelverteidiger will seinen Erfolg beim Rennen der Radprofis in der Wittenberger Altstadt am 5. September ab 18.30 Uhr unbedingt wiederholen. Der 39-Jährige ist ein echter Weltmeister und schon sein Name sorgt für internationales Flair. Bei den Bahn-Europameisterschaften, die Mitte Februar in Belgien ausgetragen wurden, holt Kluge mit seinem Partner Tim Torn Teutenberg Silber im Zweiermannschaftsfahren.