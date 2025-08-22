Die Hallesche Rudervereinigung feiert ein historisch starkes Jahr im Nachwuchs mit sechs WM-Medaillen. Und doch fällt eine Trainerstelle weg.

"Wir kämpfen jedes Jahr": Hallesche Rudertalente räumen im Nachwuchs ab - und trotzdem fällt eine Trainerstelle weg

Max Pfautsch, Eric Mengebier, Christian Aethner, Alex Aderhold, Felix Zeymer, Charlotte Luster, Luisa Herzig, Anna Keller und Richard Schreiber starteten oder starten international (v.l.n.r.). Es fehlten Jan Kohlbach und Niclas Brell.

Halle/MZ - Wer das Ruderhaus der Halleschen Rudervereinigung Böllberg-Nelson betritt, blickt sofort auf eine „Hall of Fame“ – eine Ruhmesgalerie. Die füllt fast eine ganz Wand, da sieben Olympiasieger und 15 Weltmeister dort aufgeführt sind. Erfolgreicher als die traditionsreiche Vereinigung ist kein Verein in Halle.