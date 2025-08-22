HRV Böllberg-Nelson "Wir kämpfen jedes Jahr": Hallesche Rudertalente räumen im Nachwuchs ab - und trotzdem fällt eine Trainerstelle weg
Die Hallesche Rudervereinigung feiert ein historisch starkes Jahr im Nachwuchs mit sechs WM-Medaillen. Und doch fällt eine Trainerstelle weg.
22.08.2025, 17:00
Halle/MZ - Wer das Ruderhaus der Halleschen Rudervereinigung Böllberg-Nelson betritt, blickt sofort auf eine „Hall of Fame“ – eine Ruhmesgalerie. Die füllt fast eine ganz Wand, da sieben Olympiasieger und 15 Weltmeister dort aufgeführt sind. Erfolgreicher als die traditionsreiche Vereinigung ist kein Verein in Halle.