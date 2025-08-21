Die Bewerbungsfrist für den Job des Bürgermeisters der Stadt Hettstedt ist abgelaufen. Wer die Kandidaten sind und wie Bürger sich mit Fragen bei den Vorstellungsrunden beteiligen können.

Bürgermeisterwahl in Hettstedt: Diese sechs Kandidaten wollen den Posten haben

Die Verwaltung der Stadt Hettstedt samt Bürgermeister hat ihren Sitz im Rathaus der Stadt.

Hettstedt/MZ. - Sechs Kandidaten haben ihre Bewerbung für das Bürgermeisteramt in der Stadt Hettstedt abgegeben und wollen somit Dirk Fuhlert (parteilos) auf den Posten folgen, der selbst nicht wieder bei der Wahl am 26. Oktober antritt. Wie Wahlleiterin Christina Kosiol mitteilt, zeichne sich nach der ersten Sichtung ab, „dass alle Kandidaten zur Wahl zugelassen werden“, so Kosiol.