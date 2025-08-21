weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Feuerwehr Köthen feiert Geburtstag Seit 160 Jahren wird in der Bachstadt gelöscht

Im Jahr 1865 gründete Louis Wittig in Köthen die erste Einsatztruppe als „Turnerfeuerwehr“. Heute müssen die Kameradinnen und Kameraden nicht nur Brände löschen.

Von Karl Ebert 21.08.2025, 14:00
Lüneburgs Stadtbrandmeister Rainer Utermöhlen überreicht Ortswehrleiter Yves Kluge und seinem Stellvertreter Daniel Wagner (v.l.) ein Präsent.
Lüneburgs Stadtbrandmeister Rainer Utermöhlen überreicht Ortswehrleiter Yves Kluge und seinem Stellvertreter Daniel Wagner (v.l.) ein Präsent. Fotos: Christian Ratzel

Köthen/MZ. - Mit einer dem Anlass gebührenden Festveranstaltung im Schloss beging die Freiwillige Feuerwehr Köthen dieser Tage ihren 160. Geburtstag. Mit rund 200 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und vor allem auch befreundeten Wehren wurden im Veranstaltungszentrum viele Grüße und Glückwünsche ausgetauscht, Präsente überreicht und zahlreiche Geschichten aus vergangenen Tagen und der aktuellen Zeit preisgegeben.