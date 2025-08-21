Andreas Knothe ist der neue Regionalbereichsbeamte für Arnstein. Mit seiner Kollegin Katrin Schade verbindet ihn eine besondere Vergangenheit.

Das sind die beiden Regionalbereichsbeamten der Polizei für die Stadt Arnstein

Quenstedt/MZ. - Andreas Knothe fällt auf, wenn er in den Arnsteiner Ortsteilen unterwegs ist. Nicht nur, weil sein Outfit von Weitem Neongelb leuchtet, sondern, weil er mit einem der Polizeifahrräder unterwegs ist. „Ich bin sehr sportlich und gehe privat auch fünfmal pro Woche ins Fitnessstudio“, sagt Knothe, der seit Kurzem der neue Regionalbereichsbeamte (RBB) für die Stadt Arnstein ist.