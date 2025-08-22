Literarisches im Europa-Rosarium Sangerhausen Warum sich Buchautoren, Schauspieler und Musiker im Europa-Rosarium ein Stelldichein geben
Die Rosenstadt Sangerhausen GmbH und die Event-Agentur SLK präsentieren eine neue Veranstaltungsidee. Interessant für Besucher auch außerhalb der Rosensaison.
22.08.2025, 15:00
Sangerhausen - Kunstausstellungen wie „Rose trifft Kunst“ und die seit drei Jahren etablierten Picknick-Konzerte bereichern den Veranstaltungskalender der Berg- und Rosenstadt Sangerhausen. Die thematischen Konzerte locken bereits mehrere Hundert Leute in den Rosenpark. Um die Rosariums-Besucher auch in die Innenstadt zu locken, wurden in diesem Jahr passend zum Beginn der Rosen-Saison die Rosenblütenkonzerte an der Hildebrandt-Orgel in der Jacobikirche am Markt ins Leben gerufen.