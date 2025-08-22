Die Rosenstadt Sangerhausen GmbH und die Event-Agentur SLK präsentieren eine neue Veranstaltungsidee. Interessant für Besucher auch außerhalb der Rosensaison.

Warum sich Buchautoren, Schauspieler und Musiker im Europa-Rosarium ein Stelldichein geben

Im "Grünen Klassenzimmer" im Rosarium wurde eine neue Veranstaltungsreihe vorgestellt. Mit dabei waren der Oberbürgermeister a.D Fritz-Dieter Kupfernagel, Event-Managerin Angela Volz, sowie Sarah Pfeiffer und Geschäftsführer Heiko Leßmann von der Rosenstadt GmbH (v.r.).

Sangerhausen - Kunstausstellungen wie „Rose trifft Kunst“ und die seit drei Jahren etablierten Picknick-Konzerte bereichern den Veranstaltungskalender der Berg- und Rosenstadt Sangerhausen. Die thematischen Konzerte locken bereits mehrere Hundert Leute in den Rosenpark. Um die Rosariums-Besucher auch in die Innenstadt zu locken, wurden in diesem Jahr passend zum Beginn der Rosen-Saison die Rosenblütenkonzerte an der Hildebrandt-Orgel in der Jacobikirche am Markt ins Leben gerufen.