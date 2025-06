Der Nachfolger von Mark Zimmermann steht fest. Robert Schröder kommt von Hertha Zehlendorf - und arbeitet in Halle erstmals in Vollzeit. Spannend ist seine Wahl auch aus einem anderen Grund.

Halle/MZ - War das etwa eine kleine Bewerbungsrede? Mitte Mai saß Robert Schröder schon einmal auf dem Pressepodium des Leuna-Chemie-Stadions. Der Trainer war mit Hertha Zehlendorf in der Fußball-Regionalliga zu Gast und unterlag 1:4. Am Ende seiner Einschätzung des Spiels fand Schröder noch lobende Worte für den Halleschen FC. „Für mich gehört Halle, der Verein, aber auch die Mannschaft, so wie sie dasteht, in die dritte Liga“, sagte der 37-Jährige.