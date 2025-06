Wasserstoff soll fossile Energieträger ersetzen. Doch in Mitteldeutschland werden reihenweise Vorhaben aufgegeben oder verschoben. Warum die Produktion zu teuer ist.

Viele Wasserstoff-Projekte scheitern: Ein Energie-Boss übt harte Kritik an staatlichen Auflagen

In Bad Lauchstädt wird derzeit eine Anlage gebaut, die am Jahresende grünen Wasserstoff liefern soll.

Halle/MZ. - Für den weiteren Ausbau von Wind- und Solarenergie sind große Energiespeicher notwendig. Aus diesem Grund wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Wasserstoffprojekte in Mitteldeutschland angekündigt. Diese sollen nicht nur überschüssigen Grünstrom speichern, sondern der Wasserstoff würde auch Erdgas in Industriefirmen und fossilen Flugtreibstoff ersetzen. Doch aus Kostengründen ziehen Investoren wie EnviaM, Mibrag oder HH2E jetzt die Reißleine, viele Vorhaben werden aufgegeben oder zumindest auf Eis gelegt.