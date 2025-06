Angespuckt, geschlagen und getreten: Die Gewalt gegen Schiedsrichter erreichte in Halle in dieser Saison neue Höhen - und nich nur dort. Ein Unparteiischer erzählt, wie er eine Attacke erlebte – und welche Konsequenzen jetzt gezogen werden sollten.

Um den Hauptschiesdrichter zu unterstützen, werden bei Risikospielen in Halle auch in den unteren Ligen Linienrichter eingesetzt.

Das Scharmützel in der Pause war bereits ein Vorbote der Gewalt. Doch das ahnte der Schiedsrichter noch nicht. „Da kippte der Spieler den Inhalt einer Flasche in meine Richtung, behauptete aber, dass das unabsichtlich gewesen sei“, erinnert sich der 41-Jährige, der nicht mit Namen genannt werden will. Das Spiel fand in Halle statt. Männerbereich. Und bei dem Halbzeit-Scharmützel sollte es nicht bleiben.