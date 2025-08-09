Die Wissenschaftlerin Melanie Wald-Fuhrmann forscht zu musikalischen Vorlieben und was darüber entscheidet, welche Lieder wir gut oder schrecklich finden. Im Interview erklärt sie die Hintergründe.

Die Schlagermusik von Helene Fischer gefällt vielen – vielen anderen aber auch gar nicht.

Über Musikgeschmack lässt sich streiten. Woher kommt er, wohin führt er, wodurch wird er beeinflusst. Ein Gespräch mit der aus Schwerin stammenden Professorin Melanie Wald-Fuhrmann, Leiterin des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik in Frankfurt (Main). Mit ihr hat Gunnar Leue gesprochen.