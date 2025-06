Es soll der letzte Teil der beliebten Krimireihe aus Halle werden. Bis Juli laufen in der Saalestadt noch die Dreharbeiten. Um was es geht und wann der Film ins TV kommen soll.

(v.l.): Peter Schneider (Michael Lehmann), Peter Kurth (Henry Koitzsch), Cordelia Wege (Karin Sommer) und Regisseur Thomas Stuber beim Dreh vom neuen Polizeiruf ,,Der Schlüsselmacher (AT)" auf dem Hallmarkt in Halle (Saale).

Halle (Saale)/MZ./EI. - Die halleschen Kommissare Koitzsch und Lehmann (Peter Kurth und Peter Schneider) ermitteln noch einmal an der Saale. Wie der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) mitteilt, haben die Dreharbeiten zum Finale der Polizeiruf-110-Triologie aus Halle begonnen. Der TV-Krimi trägt den Arbeitstitel "Der Schlüsselmacher".

„Polizeiruf 110“ aus Halle - Sendetermin soll 2026 sein

Ihr letzter Fall beginnt für die beiden Ermittler mit einem mysteriösen Tod in der Badewanne. Schnell ist klar - die alte Frau Krüger ist keines natürlichen Todes gestorben, sondern wurde ermordet. Der übereifrige Hausmeister Trojanowitz gerät in Verdacht, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Spuren führen die Kommissare zurück in die Vergangenheit, zum ungelösten Mord an Uwe Baude und zu weiteren ungeklärten Fällen. Der düstere Verdacht kommt auf, dass sie es mit einem Serientäter zu tun haben.

Während ihrer Ermittlungen treffen sie auf eine alte Bekannte - Frau Sommer. Ist sie vielleicht der Schlüssel zur Lösung? Doch ehe die beiden Kommissare den Täter finden, gerät Koitzsch selbst in tödliche Gefahr.

Die Dreharbeiten in Halle laufen noch bis zum 11. Juli. Der Sendetermin ist laut MDR für 2026 vorgesehen.