Ein Meer aus schwarzen Kleidern legt sich am Wochenende über den Merseburger Schlossgarten. Das Festival, welches im Rahmen der Merseburger Schlossfestspiele stattfindet, lockt einige Besucher jedes Jahr aufs Neue an.

Was Besucher an den Merseburger Schlossfestspielen schätzen.

Folk- und Gothicfestival in Merseburg

Rüdiger trägt ein schwarzes Gewand. Er ist stark geschminkt und trägt schwarzen Lippenstift. Mit seinem Trinkhorn in der Hand passt er perfekt in das Gesamtbild, das sich zu den Merseburger Schlossfestspielen um und im Schlossgarten am Freitagnachmittag zeigt.