Wittenberg/MZ. - Es ist ein emotionaler Moment am Ende des Abends: Johanna – von allen Hanni genannt – bewegt mit ihren Händen ihren Rollstuhl in Richtung Volleyball-Netz. Das achtjährige Mädchen bedankt sich bei den Männern mit einem Lächeln und einer süßen Kleinigkeit für das Benefizspiel. Danach geht die Tour der Achtjährigen weiter zu den Besuchern. 250 Plätze hat der MTV in der Mehrzweckhalle vorbereitet. Die Sitzgelegenheiten reichen nicht aus. Alle wollen helfen.

Hoffen auf Doodle-Hündin

Die Schülerin leidet an einer schweren und seltenen Krankheit. Den Alltag erleichtern und das Leid lindern kann nur ein Therapiehund. So ein Vierbeiner kostet jenseits der 30.000 Euro. Für die Bedürfnisse von Hanni wird derzeit die Doodle-Hündin Alexa ausgebildet. Die Krankenkasse beteiligt sich an den Kosten nicht. Für die voll berufstätige und alleinerziehende Mutter – der Vater ist im Vorjahr gestorben – ist die Summe allein nicht zu stemmen. Aber die Anteilnahme und die Hilfsbereitschaft der Wittenberger ist groß. „Es ist toll, dass Menschen, die wir gar nicht kennen, uns so unterstützen“, sagt Christine Sandvoß. Da kennt die Mutter den Kassensturz noch gar nicht. „In Summe hat das Spiel der Allstars gegen den MTV 9.250,26 Euro eingebracht für Johanna. Das ist doch mal eine Hausnummer, wie ich finde“, erklärt MTV-Abteilungsleiter Denny Knitschke. Nach seinen Angaben haben sich allein in der Spendenbox am Eingang – der Eintritt ist frei – 3.447,26 Euro befunden. Hinzu kommen noch 803 Euro an Spenden. „Aufgrund des tollen Events hat ein Fan des Volleyballs eine Spende von nochmal 5.000 Euro gemacht, die direkt zum Hundezentrum für den Assistenzhund für Johanna gehen“, so Knitschke. „Dieser Spender möchte anonym bleiben, deswegen darf ich keine weiteren Auskünfte geben, außer dass es ein Fan des Volleyballsports ist“, so der Abteilungsleiter, der auch ein ganz besonderes Spiel organisiert hat.

Johanna ist der Grund für die spektakuläre Benefizaktion vom MTV. Foto: T. Klitzsch

Das Allstar-Team – hier wirken Akteure aus den Vereinen der Hobby-Liga mit – erlebt seine Premiere gegen die Landesliga-Spieler vom MTV. Trainer der Allstars ist die MTV-Legende, Libero und Co-Trainer der Frauen Steffen Fleischer. Der Coach vom MTV-Team ist mit Nico Kolbe ebenfalls prominent und ein Top-Spieler und Übungsleiter vom Verein. Knitschke sieht keinen Favoriten. Die Hobby-Liga-Spieler haben Landesliga-Niveau, betont er. Allerdings ist das Team neu zusammengestellt. Fleischer hält das für kein Problem. „Die Männer spielen seit Jahrzehnten Volleyball“, sagt der Coach. Die Bewegungsabläufe seien ergo bekannt. Tatsächlich hält sein Team sofort mit und geht beim 12:11 das erste Mal in Führung. Der erste Satz verläuft sehr spannend. Und die Stimmung in der Halle ist – fast wie zu alten Regionalligazeiten - prächtig und erreicht Partyniveau. Die Allstars gehen durch ein 25:23 mit 1:0 in Führung und legen im zweiten Durchgang einen Blitzstart zum 5:0 hin. Davon erholt sich der MTV nicht mehr und verliert mit 20:25.

MTV sorgt noch für Spannung

Die Allstars führen 2:0. Doch das ist noch nicht der Sieg. Im dritten Satz liegt der MTV zunächst knapp vorn und sorgt im Schlussspurt für klare Verhältnisse. Mit 25:19 wird auf 1:2 verkürzt. Aber im vierten Satz geben die Allstars wieder den Ton an. Das 25:21 bringt den 3:1-Sieg für die Hobby-Liga. Das ist schon ein sportlicher Paukenschlag. „Ich bin auch überrascht“, gesteht MTV-Trainer Kolbe, „aber meine jungen Spieler waren sehr aufgeregt und nervös. Sie haben noch nie vor so großem Publikum gespielt.“ Übrigens nutzt Kolbe eine Satzpause, um die Spendenbox mit einem Schein aufzufüllen.

Weiter eingezahlt werden kann auf das Spendenkonto Servicehundzentrum e. V., Ostsee Sparkasse Rostock, IBAN: DE37 1305 0000 0201 1056 16, BIC: NOLADE21ROS. Verwendungszweck: „Assistenzhund für Hanni“. Wer eine Spendenquittung haben möchte, gibt seine Adresse mit an.

Infos zur Gliedergürtelmuskeldystrophie, an der Johanna leidet, sind bei www.dmg.org online abrufbar. Unter www.wzhundezentrum.desteht das Zentrum im Internet.