Großes Kantorei-Sommerkonzert lädt Musikfreunde in Ascherslebener Stepahnikirche

Die Kantoreien aus Aschersleben, Schönebeck und Oschersleben geben am Sonntag ihr Sommerkonzert in der Ascherslebener Stepahnikirche.

Aschersleben/MZ - Die Fête de la musique ist gerade gefeiert, da steht am Sonntag, 22. Juni, gleich ein weiterer musikalischer Höhepunkt an: das Sommerkonzert der Kantorei in der Stephanikirche, das um 17 Uhr beginnen wird.