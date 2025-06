Für 75 Millionen Euro entsteht bis 2031 an der Bitterfelder Bismarckstraße ein modernes Ausbildungszentrum für Zukunftsbranchen wie Wasserstoff und Photovoltaik.

75 Millionen für Fachkräftenachwuchs: Mitteldeutsches Bildungszentrum entsteht in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ. - Das Bildungszentrum Wolfen-Bitterfeld steht vor dem nächsten Entwicklungsschritt.

Es soll zum Mitteldeutschen Bildungszentrum ausgebaut werden, um den steigenden Bedarf an Fachkräften in Zukunftsbranchen wie Photovoltaik und Wasserstoff zu decken. Das hat Susann Schult, Geschäftsführerin der Neuen Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft (Neubi), am Mittwoch auf dem Chemiepark-Forum bestätigt.

So in etwa soll das Mitteldeutsche Bildungszentrum aussehen. (Entwurf: Neubi)

Das Projekt, das 75 Millionen Euro kosten und voraussichtlich 2031 am Standort Bismarckstraße eröffnet werden soll, steht seit Mai letzten Jahres unter der Trägerschaft der Neubi. Das Mitteldeutsche Bildungszentrum soll sich hauptsächlich auf die Erstausbildung in rund 30 Berufen konzentrieren und strebt eine Kapazität von etwa 250 Azubis an.