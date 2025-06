Am Wochenende werden in dem 600-Seelen-Dorf bei Freyburg das traditionelle Ablassfest und das Jubiläum des 1.250-jährigen Ortsbestehens gefeiert – mit mehreren Neuerungen.

Balgstädt - Es ist aktuell das bestgehütete Geheimnis in Balgstädt: Lediglich die 16 Damen vom Dorf(er)leben Balgstädt e. V., in deren Händen die Projektrealisierung lag, dazu das Führungsduo des örtlichen Ablassvereins und nunmehr auch der Verfasser dieser Zeilen haben es bis dato zu Gesicht bekommen – das neu geschaffene Balgstädter Ortswappen, das am Wochenende (20. bis 22. Juni) beim traditionellen Ablassfest in dem 600-Seelen-Dorf erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll.