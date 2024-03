Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Auch in Sachsen-Anhalt ist ein Anstieg der Zahl der Hochbetagten zu verzeichnen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes hat sich die Zahl derjenigen, die 99+ sind, seit dem Jahr 2000 erhöht: von damals 25 auf jetzt 37 allein im Landkreis Wittenberg. Wie berichtet leben derzeit in Wittenberg sechs Menschen im Alter von 100 Jahren und darüber. In der MZ-Serie „Alt wie ein Baum“ hat sich Corinna Nitz diesmal beim Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes Wittenberg, Karsten Pfannkuch, erkundigt, welche Auswirkungen der demografische Wandel aus dortiger Sicht hat. Was bedeutet eine immer älter werdende Gesellschaft für Einrichtungen wie das DRK?Karsten Pfannkuch: Die Nachfrage nach Pflegedienstleistungen steigt stetig. Meist beginnt es mit kleineren Unterstützungen bei der Haushaltsführung, Begleitdiensten zu Ärzten oder auch Hilfe bei der Grundpflege. Mit der älter werdenden Gesellschaft steigt auch die Zahl der Pflegebedürftigen, die im häuslichen Umfeld auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind. Wir betreiben deshalb mittlerweile vier Sozialstationen, zwei Pflegeheime und fünf Tagespflegeeinrichtungen im Landkreis Wittenberg und auch kreisübergreifend – so in der Stadt Dessau-Roßlau und in Zerbst. Im DRK Wittenberg beschäftigen sich aktuell knapp 600 Beschäftigte ausschließlich mit der Pflege – ambulant, stationär und teilstationär.