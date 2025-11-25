Kriegsangst und die geplante Bundeswehrreform treffen auf eine Generation, die zwischen Unsicherheit und Pflichtgefühl steht. Welche Folgen das neue Wehrdienstgesetz für junge Männer hat.

Im Mai probte das Weißenfelser Sanitätsregiment in Zeithain eine Bahnverladung als Vorbereitung einer Nato-Übung in Litauen.

Weißenfels/MZ. - Der hintere Raum des Alten Brauhauses in Weißenfels ist gut gefüllt. An den Tischen stehen Gläser mit Spezi, nur vereinzelt Bier. Junge Männer aus der Stadt und der Umgebung sind der Einladung der Linken und der „Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegenerInnen“ (DFG-VK) gefolgt. Die Atmosphäre ist konzentriert, während die jungen Männer darüber sprechen, wie sie den Wehrdienst verweigern können.