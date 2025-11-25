Neues Wehrdienstgesetz Wehrdienst schürt Sorgen bei Jugendlichen in Weißenfels
Kriegsangst und die geplante Bundeswehrreform treffen auf eine Generation, die zwischen Unsicherheit und Pflichtgefühl steht. Welche Folgen das neue Wehrdienstgesetz für junge Männer hat.
Aktualisiert: 25.11.2025, 09:18
Weißenfels/MZ. - Der hintere Raum des Alten Brauhauses in Weißenfels ist gut gefüllt. An den Tischen stehen Gläser mit Spezi, nur vereinzelt Bier. Junge Männer aus der Stadt und der Umgebung sind der Einladung der Linken und der „Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegenerInnen“ (DFG-VK) gefolgt. Die Atmosphäre ist konzentriert, während die jungen Männer darüber sprechen, wie sie den Wehrdienst verweigern können.