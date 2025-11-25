In der Martin-Theuerjahr-Straße und im Karl-Windschild-Weg in Köthen haben am Sonntag gegen 2 Uhr morgens zwei große Müllcontainer gebrannt.

Feuerwehr ist mitten in der Nacht gefordert - Zwei Müllcontainer brennen in Köthen

Köthen/MZ/LM. - In der Martin-Theuerjahr-Straße und im Karl-Windschild-Weg in Köthen haben am Sonntag gegen 2 Uhr morgens zwei große Müllcontainer gebrannt.

Der eine Container hatte bei der Ankunft der Feuerwehr bereits komplett in Brand gestanden. Eine halbe Stunde dauerte der Löscheinsatz. „Es gab keine Schwierigkeiten“, sagt Ortswehrleiter Yves Kluge auf Nachfrage der MZ. Der andere Container war bereits durch einen Anwohner gelöscht worden. Die restlichen Arbeiten wurden von der Feuerwehr übernommen. Es war ein Tanklöschfahrzeug mit fünf Feuerwehrleuten im Einsatz.

Die Einsatzleitung hatte Henning Zinner. Eine Gefährdung von Personen oder angrenzenden Gebäuden gab es laut Yves Kluge nicht. Nun ermittelt die Polizei die Brandursache.