  4. Polizei fahndet nach Jugendlicher: Wer hat Josephine B. aus Halle gesehen? (Foto im Text)

Seit dem 23. November wird die 16-jährige Josephine B. aus Halle vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach der Jugendlichen um Mithilfe.

Von DUR 25.11.2025, 10:27
Die Polizei in Halle sucht derzeit  nach einer vermissten Jugendlichen.
Halle (Saale). - Sei dem 23. November 2025 wird die 16-jährige Josephine B. aus Halle vermisst, teilt die Polizei mit.

Demnach hielt sich die Jugendliche zuletzt in einer Einrichtung in Halle-Neustadt auf. An besagtem Tag habe sie ihr Einzelzimmer dort gegen 20 Uhr verlassen und verschwand unbemerkt.

So wird Josephine B. aus Halle beschrieben:

  • zirka 1,70 Meter groß
  • schlanke Statur
  • mit blauem Pullover und einer Blue Jeans bekleidet
Die Polizei Halle sucht derzeit nach Josephine B.
(Foto: Polizei)

Bisherige Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Fährtenspürhund zum Einsatz kam, führten bisher nicht zum Erfolg. Wie die Polizei mitteilt, habe die 16-Jährige gesundheitliche Beeinträchtigungen, weshalb sie schnell gefunden werden muss.

Wer hat Josephine B. gesehen und/oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizei Halle unter der Telefonnummer 0345/2242000 entgegen.