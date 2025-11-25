Polizei fahndet nach Jugendlicher Seit zwei Tagen verschwunden: Wer hat Josephine B. aus Halle gesehen? (Foto im Text)
Seit dem 23. November wird die 16-jährige Josephine B. aus Halle vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach der Jugendlichen um Mithilfe.
Halle (Saale). - Sei dem 23. November 2025 wird die 16-jährige Josephine B. aus Halle vermisst, teilt die Polizei mit.
Demnach hielt sich die Jugendliche zuletzt in einer Einrichtung in Halle-Neustadt auf. An besagtem Tag habe sie ihr Einzelzimmer dort gegen 20 Uhr verlassen und verschwand unbemerkt.
So wird Josephine B. aus Halle beschrieben:
- zirka 1,70 Meter groß
- schlanke Statur
- mit blauem Pullover und einer Blue Jeans bekleidet
Bisherige Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Fährtenspürhund zum Einsatz kam, führten bisher nicht zum Erfolg. Wie die Polizei mitteilt, habe die 16-Jährige gesundheitliche Beeinträchtigungen, weshalb sie schnell gefunden werden muss.
Wer hat Josephine B. gesehen und/oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?
Hinweise nimmt die Polizei Halle unter der Telefonnummer 0345/2242000 entgegen.