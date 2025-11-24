weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Tortenlust mit süßer Premiere Einzigartiges Adventsprojekt im Harz: Quedlinburg wird zur Lebkuchenstadt

Eine Stadt zum Anbeißen: In Quedlinburg entsteht die erste Lebkuchen-Miniaturstadt. Hinter der Idee steckt Konditormeisterin Selina Neubert von Tortenlust, die das Projekt ins Leben gerufen hat. Wie man sich beteiligen kann und wo die Lebkuchenstadt zu sehen ist.

Von Petra Korn Aktualisiert: 25.11.2025, 10:28
Konditormeisterin Selina Neubert und Inhaberin der „Tortenlust“ in Quedlinburg verziert ein Lebkuchenhaus..
Konditormeisterin Selina Neubert und Inhaberin der „Tortenlust“ in Quedlinburg verziert ein Lebkuchenhaus.. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Seit mehr als fünf Jahren betreibt Selina Neubert in Quedlinburg ihr Café mit gläserner Schaubackstube, in der Torten, Törtchen, Kekse und mehr entstehen – die „Tortenlust“. Für die Adventszeit 2025 hat sich die Konditormeisterin etwas ganz Besonderes einfallen lassen – mit Lebkuchen.