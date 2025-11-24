Tortenlust mit süßer Premiere Einzigartiges Adventsprojekt im Harz: Quedlinburg wird zur Lebkuchenstadt

Eine Stadt zum Anbeißen: In Quedlinburg entsteht die erste Lebkuchen-Miniaturstadt. Hinter der Idee steckt Konditormeisterin Selina Neubert von Tortenlust, die das Projekt ins Leben gerufen hat. Wie man sich beteiligen kann und wo die Lebkuchenstadt zu sehen ist.