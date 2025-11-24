Eil
Tortenlust mit süßer Premiere Einzigartiges Adventsprojekt im Harz: Quedlinburg wird zur Lebkuchenstadt
Eine Stadt zum Anbeißen: In Quedlinburg entsteht die erste Lebkuchen-Miniaturstadt. Hinter der Idee steckt Konditormeisterin Selina Neubert von Tortenlust, die das Projekt ins Leben gerufen hat. Wie man sich beteiligen kann und wo die Lebkuchenstadt zu sehen ist.
Aktualisiert: 25.11.2025, 10:28
Quedlinburg/MZ. - Seit mehr als fünf Jahren betreibt Selina Neubert in Quedlinburg ihr Café mit gläserner Schaubackstube, in der Torten, Törtchen, Kekse und mehr entstehen – die „Tortenlust“. Für die Adventszeit 2025 hat sich die Konditormeisterin etwas ganz Besonderes einfallen lassen – mit Lebkuchen.