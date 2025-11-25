weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Ärger bei Terminvergabe im Bürgeramt: „Das ist doch keine moderne Verwaltung“ - Warum die Stadt Merseburg in ein neues Terminvergabe-Tool investieren möchte

Eil
Tödliches Drama in Ilberstedt - fünf Monate altes Baby stirbt nach langem Rettungsversuch
Tödliches Drama in Ilberstedt - fünf Monate altes Baby stirbt nach langem Rettungsversuch

Ärger bei Terminvergabe im Bürgeramt „Das ist doch keine moderne Verwaltung“ - Warum die Stadt Merseburg in ein neues Terminvergabe-Tool investieren möchte

Wer in Merseburg bei der Stadtverwaltung vorsprechen will, braucht Geduld. Das Programm zur Online-Terminvergabe sorgt immer wieder für Ärger, fällt zuweilen komplett aus. Nun soll Abhilfe her. Welche Vorteile das von der Stadt anvisierte Programm hätte.

Von Luise Mosig und Robert Briest 25.11.2025, 12:00
Termine buchen bei der Stadtverwaltung Merseburg ist zuweilen gar nicht so einfach.
Termine buchen bei der Stadtverwaltung Merseburg ist zuweilen gar nicht so einfach. (Foto: Luise Mosig)

Merseburg/MZ. - „Datenschutzfehler: Dies ist keine sichere Verbindung“ – diese Fehlermeldung ploppt zuweilen auf, wenn man bei der Stadtverwaltung Merseburg einen Termin buchen möchte. So auch am Montag wieder. Wer dann einen Termin für die An- oder Abmeldung von Wohnungen, zur Beantragung des Personalausweises oder des Reisepasses bekommen will, schaut in die Röhre.