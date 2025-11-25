Wer in Merseburg bei der Stadtverwaltung vorsprechen will, braucht Geduld. Das Programm zur Online-Terminvergabe sorgt immer wieder für Ärger, fällt zuweilen komplett aus. Nun soll Abhilfe her. Welche Vorteile das von der Stadt anvisierte Programm hätte.

„Das ist doch keine moderne Verwaltung“ - Warum die Stadt Merseburg in ein neues Terminvergabe-Tool investieren möchte

Termine buchen bei der Stadtverwaltung Merseburg ist zuweilen gar nicht so einfach.

Merseburg/MZ. - „Datenschutzfehler: Dies ist keine sichere Verbindung“ – diese Fehlermeldung ploppt zuweilen auf, wenn man bei der Stadtverwaltung Merseburg einen Termin buchen möchte. So auch am Montag wieder. Wer dann einen Termin für die An- oder Abmeldung von Wohnungen, zur Beantragung des Personalausweises oder des Reisepasses bekommen will, schaut in die Röhre.