Der Defa-Film „Fünf Patronenhülsen“ hatte Künstler Neo Rauch einst zu einigen seiner Zeichnungen inspiriert. Nun kam der 94-jährige Armin Mueller-Stahl, um sich den Film in Aschersleben mit ihm anzusehen.

Ein Hauch von Hollywood in Aschersleben: Armin Mueller-Stahl zu Gast in der Grafikstiftung Neo Rauch

Grafikstiftung Aschersleben lädt Film-Legende ein. Stehende Ovationen gab es, als Armin Mueller-Stahl von Neo Rauch im Saal begrüßt wurde.

Aschersleben/MZ - Neo Rauch sieht heute etwas anders aus. Der 65-Jährige trägt einen Schnauzbart. Genauso so einen, wie ihn sein Gast, der an seiner Seite den Raum betritt, lange getragen hatte. Beifall brandet auf. Eine wahre Legende steht in der Mensa des Riegelbaus unter der Grafikstiftung, die Rauchs Namen trägt. Eine Schauspiellegende: der schon einmal für den Oscar als bester Nebendarsteller nominierte Armin Mueller-Stahl, begleitet von seiner Ehefrau Gabriele.