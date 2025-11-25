Rotation Aschersleben und der FSV Drohndorf-Mehringen feiern in der Salzlandliga Heimsiege. Tabellenführer SC Seeland braucht am 11. Spieltag nicht einzugreifen. Der Gegner kam nicht.

Siege für Aschersleben und Drohndorf-Mehringen und ein entspannter Spieltag für den SC Seeland

Der FSV Drohndorf-Mehringen, hier mit John Leon Jahn, feierte auf dem Kunstrasenplatz bei Lok Aschersleben einen „Heimsieg“.

Aschersleben/MZ - Nur drei Partien fanden in der Salzlandliga statt. Dabei feierte Rotation Aschersleben einen Arbeitssieg über SV 90 Sankt Georg Hecklingen. Der FSV-Drohndorf-Mehringen wich auf die Sportanlage vom SV Lok Aschersleben aus und konnte dort Union Schönebeck II bezwingen. Der SC Seeland musste pausieren – der Gegner aus Staßfurt konnte keine Mannschaft stellen.