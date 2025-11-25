weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Schlechte Nachrichten vor Weihnachten: Schock für Hilfebedürftige in Köthen - Bildungswerk schließt die Tafel und das Sozialkaufhaus

Eil
Tödliches Drama in Ilberstedt - fünf Monate altes Baby stirbt nach langem Rettungsversuch
Tödliches Drama in Ilberstedt - fünf Monate altes Baby stirbt nach langem Rettungsversuch

Schlechte Nachrichten vor Weihnachten Schock für Hilfebedürftige in Köthen - Bildungswerk schließt die Tafel und das Sozialkaufhaus

Im März erst hatte man eine neue Ausgabestelle in Weißandt-Gölzau eröffnet. Nun zieht sich das VHS-Bildungswerks aus Gotha aus Köthen zurück. Was als Grund genannt wird.

Aktualisiert: 25.11.2025, 11:35
Hilfsbedürftige Menschen warten vorm Eingang der Tafel in Köthen auf deren Öffnung.
Hilfsbedürftige Menschen warten vorm Eingang der Tafel in Köthen auf deren Öffnung. Foto: Ute Nicklisch

Köthen/MZ/WSL. - „Die Tafel Köthen, wie zum Beispiel auch das Sozialkaufhaus, gehören zum VHS-Bildungswerk. Der Bedarf für eine weitere Ausgabestelle sei auf jeden Fall da, sagt Ronald Kurek – sonst würden wir das ja auch nicht machen.“