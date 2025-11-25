Kurz vor dem Auswärtsspiel in Düsseldorf ist ein FCM-Anhänger nach einem medizinischen Notfall gestorben. Der Klub bestätigte den Tod des mitgereisten Fans am Montagabend.

Trauer beim 1. FC Magdeburg: Fan stirbt nach Notfall vor Bundesliga-Spiel in Düsseldorf

Da wird der Fußball zu Nebensache: Ein FCM-Fan ist am Samstag nach einem medizinischen Notfall auf der Tribüne in Düsseldorf gestorben.

Magdeburg. - Trauer bei den Fans des 1. FC Magdeburgs: Während des Auswärtsspiels in Düsseldorf ist ein mitgereister Fan nach einem medizinischen Notfall im Krankenhaus gestorben. Dies bestätigte der 1. FC Magdeburg am Montagabend auf Instagram.

Laut den ersten Angaben ereignete sich der Notfall noch vor dem Anpfiff, der Fan wurde auf der Tribüne behandelt. Nach den Rettungsmaßnahmen wurde er ins Krankenhaus und dort auf die Intensivstation gebracht, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.

Notfall vor Bundesliga-Spiel in Düsseldorf: FCM-Fan stirbt im Krankenhaus

"Leider hat unseren Club die traurige Nachricht erreicht, dass die Person trotz noch vor Ort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen am Samstagabend im Krankenhaus verstorben ist", heißt es in der Erklärung des 1. FC Magdeburg in den sozialen Medien.

Der Verein spricht den Angehörigen und Freunden großes Mitgefühl und Beileid aus. Auch Fans von anderen Vereinen bekunden unter dem Beitrag ihr Bedauern.

Beide Fanlager hatten sich dazu entschieden, während der Partie jegliche Unterstützung einzustellen, weshalb das Spiel von einer ungewöhnlichen Ruhe geprägt war.