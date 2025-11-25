Schorre, Turm, altes Thalia-Gewölbe: Der Altmeister der Ostblues-Szene kehrt mal wieder nach Halle zurück. Was der 77-Jährige mit Halles Klubs verbindet und wie seine Pläne für 2026 aussehen.

Zehn Jahre ist es her, dass Jürgen Kerth in Halle im alten Thalia-Gewölbe „bei Baumann“ aufgetreten ist. Nun beehrt der Altmeister des Ostblues die Saalestadt wieder für ein Konzert.

Halle (Saale)/MZ. - Halle ist für ihn konzertmäßig quasi ein absolutes Heimspiel - jetzt kehrt der in Thüringen lebende „Altmeister des Ostblues“ mal wieder in die Stadt an der Saale zurück. Natürlich, um es hier bluesmäßig so richtig krachen zu lassen: Am Samstag spielt Jürgen Kerth in einer halleschen Location, in der er ausnahmsweise mal noch nicht auf der Bühne gestanden hat.