Es ist eine Zeitreise durch ihr musikalisches Schaffen.

Ralph Jäsche (links) und Steffen Knaul stehen seit 20 Jahren als Tagelöhner auf der Bühne.

Bernburg/MZ. - Auf diesen Platz konnte man schon ein bisschen neidisch sein: Ganz dicht dran und noch dazu mit einer Flasche Wein saß Jens Taubel auf der Bühne im Theater, um das Jubiläumskonzert der „Tagelöhner" am Samstag hautnah zu erleben und das bei ein bis zwei Gläsern Rotwein. Aber auch die anderen Plätze waren nicht schlecht und keiner von diesen blieb frei.