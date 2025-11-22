Vor 60 Jahren verliebte sich der Thüringer Jürgen Kerth in Beatmusik, Gitarrenrock und den Sound des amerikanischen Südens. Mit 77 dreht der letzte der großen DDR-Blueser immer noch unverdrossen seine Runden durch die Klubs der Republik.

Blues-König Jürgen Kerth mit seiner Migma-Gitarre ohne Kopf. Vom wackligen DDR-Strom gezwungen, baute der begnadete Musiker das Instrument eigenhändig um.

Halle/Erfurt/MZ. - Es klingt so schön im Umkleideraum, direkt vor den Spinden. Natürlich müffelt es hier ein bisschen nach Schweiß und besonders bequem ist es auch nicht auf den Holzbänken. „Aber wenn Gotte Gitarre gespielt hat, das war so...“, sagt Jürgen Kerth fast 65 Jahre später über seine erste Begegnung mit Rockmusik, die direkt vor seinen Ohren entsteht. Beatles-Fan ist der Teenager aus Erfurt sowieso. „Der Satzgesang der Beatles hat mich im ersten Augenblick weggehauen“, erinnert er sich an den Moment seiner Erweckung.