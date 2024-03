Ausflügler, die Lust haben, die Region zu erkunden, können an diesen Tagen einiges erleben. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Fahrt durchs Wippertal? Dort nimmt die Wipperliese Fahrt auf. Wer gut zu Fuß ist, kann sich auch in Blankenburg und Nebra auf Erkundungstour begeben. Und festlich wird es allemal: etwa in Köthen. Mit dabei: natürlich der Osterhase!

Arche Nebra: Führungen samt Osterwanderung

Nahe der Stadt Nebra im Burgenlandkreis wurde sie im Jahr 1999 ausgegraben: die berühmte Himmelsscheibe. Wer mehr über den sensationellen Fund erfahren möchte, ist im Besucherzentrum Arche Nebra genau richtig. Ab Karfreitag, 29. März, startet das Museum in Nebra gleich mit zwei Sonderführungen (jeweils ab 11 und 12 Uhr) in die neue Saison. Auch das gesamte Wochenende können Besucher an öffentlichen Führungen teilnehmen. Eine Anmeldung hierfür ist, laut Museum, nicht erforderlich.

Viel zu entdecken gibt es auch bei der dreistündigen Wanderung zum nahe gelegenen Mittelberg. Die geführten Touren am Ostersonntag, 31. März, und Ostermontag starten jeweils um 10 Uhr oder 13 Uhr am Museum. Der Fußweg hin und zurück, mit leichter Steigung, umfasst insgesamt sechs Kilometer und ist für Groß und Klein gut zu meistern.

Anmeldungen zur kreativen Osterwanderung telefonisch unter 034461/25520.

Fahrt durchs Wippertal: Saisonstart der Wipperliese

Pünktlich zu Ostern – am Karfreitag – startet der Betreiber, die Cargo Logistik Rail Service GmbH, im Wippertal in die neue Fahrzeit. Für Ausflügler ergibt sich so die Gelegenheit, den Wipperia Funpark oder die Parkeisenbahn Vatterode mit der Wipperliese „zu erfahren“. Die Betreiber der Bahn laden zu einer Fahrt durch den Rammelburger Tunnel und auf dem Hasselbach-Viadukt ein. Die Fahrgäste können somit Flora und Fauna des Wippertals genießen. Sehenswürdigkeiten wie das Mansfelder Schloss, das Schloss Rammelburg und die Talsperre Wippra können dabei auch entdeckt werden. Meister Langohr wird am Ostersonntag die Fahrgäste der Wipperliese begleiten. Er hält viele kleine Überraschungen in seinem Korb bereit.

Mit dem Startschuss zu Ostern wird die Wipperliese auch in diesem Jahr wie gewohnt bis Ende Oktober im Mansfelder Land unterwegs sein. Der Zug fährt an allen Wochenenden, Feiertagen und jeden Mittwoch. Weitere Informationen zum Fahrplan, über die Angebote an Fahrtagen und die verschiedenen Fahrpreise in dieser Saison sind ab sofort auf der Internetseite der Wipperliese zu finden.

Telefonischer Kontakt unter 039222/639999.

Familienfest im Schloss Köthen: mit Osterfeuer

Festlich geht es an diesen Tagen im Schloss Köthen zu (Landkreis Anhalt-Bitterfeld). Denn am Sonnabend veranstalten die Köthener ein großes Familienfest, das mit einem Osterfeuer endet. Im äußeren Schlosshof dürfen sich die kleinen Gäste ab 15 Uhr auf allerhand Programm freuen: Basteleien, Zirkusbesuch, Kinderschminken, eine Hüpfburg, Ponyreiten und ein österliches Puppentheater, das 14.30 Uhr im Veranstaltungszentrum Köthen für die Jüngsten (ab drei Jahren) aufgeführt wird. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich mit dem Osterhasen für ein freudiges Foto ablichten zu lassen.

Unter musikalischer Führung der Schalmeienkapelle Köthen setzt sich um 18.30 Uhr der Lampionumzug in Gang. Er führt durch die Stadt bis zum Friedenspark. Das dortige Osterfeuer wird von der Freiwilligen Feuerwehr Köthen organisiert.

Botanischer Garten in Halle: Pflanzenvielfalt entdecken

Die Winterpause ist vorbei. Der Botanische Garten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg öffnet ab Karfreitag wieder seine Pforten. Besucher können dann wochentags von 14 bis 18 Uhr durch die Außenanlagen und Gewächshäuser spazieren. An Wochenenden und Feiertagen öffnet der Botanische Garten bereits ab 10 Uhr. Das fünf Hektar große Gelände beherbergt heute rund 12.000 Pflanzenarten und gibt einen beeindruckenden Einblick in die weltweite Geografie der Pflanzen. Und noch etwas: Der Botanische Garten in Halle besteht seit über 325 Jahren und war der erste seiner Art im damaligen Preußen.

Erlebnistierpark in Memleben: Kaninchenhüpfen

Neben Loopingbahnen und Riesenschaukeln verspricht der Erlebnistierpark in Memleben im Burgenlandkreis an diesem Wochenende ein großes Ostervergnügen. Am Ostersonntag und Ostermontag, 1. April, gibt es von 10 bis 17 Uhr spannende Aktionen für die ganze Familie: zum Beispiel eine Osterolympiade zum Mitmachen. Aber auch hoppelnde Kaninchen werden in Live-Shows zu sehen sein. Und nicht nur das: Mit etwas Glück bekommen die Besucher den Osterhasen zu Gesicht.

Mehr Infos telefonisch unter 034672/69640.

Kloster Michaelstein: Durften Mönche lachen?

Dieser interessanten Frage gehen die Besucher bei einer Führung durch das Kloster Michaelstein in Blankenburg (Landkreis Harz) am Sonnabend auf den Grund. Der zweistündige Rundgang (von 10 bis 12 Uhr) richtet sich an Familien und widmet sich dem Ostergelächter: Wieso sind Witze ausgerechnet zu Ostern erlaubt – ja, sogar erwünscht? Und weil Spielen Spaß macht, erfahren die kleinen und großen Besucher auch noch etwas über typische Osterspiele und Bräuche. Im Anschluss können Steckenpferde für den Flurumritt gebastelt werden.

Mehr Infos telefonisch unter 03944/ 903015.