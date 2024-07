Was geht in Sachsen-Anhalt?

noch liegt alles kreuz und quer: Kinder-CDs und Magazine über Ninjas stapeln sich in der einen Ecke, woanders liegen ausrangierte Klamotten in der Größe 122/128. Hach, das war einmal. Kann nun aber weg!

Während meine Jungs mit ihrem Papa für einige Zeit im Urlaub sind, habe ich mir eine wichtige Sache vorgenommen: Ausmisten! Denn das Kinderzimmer platzt aus allen Nähten. Doch ist es eine gute Idee, die Kinder an dieser Aktion nicht zu beteiligen? Ganz unter uns: Es ist eine Wohltat. Keine Diskussionen, kein Überreden – und alles in meinem Tempo.

Aber natürlich nicht unbedacht. Bin ich mir bei einer Sache mal unsicher, sende ich ein Foto mit einem fröhlichen Gruß aus der Heimat: Miste gerade aus, kann das weg? Bisher hatte ich den richtigen Riecher und es kam noch kein kindliches Veto.

Ich bin Sophie Hellriegel und habe zwei Kinder, 9 und 10 Jahre alt.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Sicher im Straßenverkehr: Kinderanhänger können das Fahrrad zum vielseitigen Transporter oder gar zur Auto-Alternative machen. Beim Kauf ist auf einiges zu achten, manches aber kann man nicht selbst prüfen.

Gewalt bei der Geburt: Schätzungen gehen davon aus, dass rund jede zweite Frau unter der Geburt verbale oder körperliche Gewalt erlebt. Eine Hebamme hat nun darüber ein Buch erfasst. Im Interview spricht sie über ihre Erfahrungen.

Einfühlsame Begleitung: Der Beruf der Hebamme ist den meisten bekannt, aber wer hat schon mal von Doulas gehört? Sie begleiten Geburten und stehen werdenden Müttern emotional zur Seite. Zur Doula kann man sich ausbilden lassen. Wie ihr Tagesablauf aussieht, darüber spricht Doula Carina Appl.

Schwimmhilfen sollen nicht vor dem Ertrinken schützen, sondern genug Auftrieb geben, damit sich das Kind in waagerechter Position im Wasser halten und Schwimmbewegungen üben kann. Foto: dpa

Auftrieb im Wasser: Schwimmflügel und Co. helfen Kindern beim Schwimmenlernen. Die Stiftung Warentest hat geprüft, wie sicher sie sind – und ob sie gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten.

Stress und Streit zu Hause: Paul Linde ist Familienhelfer in Berlin. Er unterstützt Familien in schwierigen Lebensphasen. Im Interview erzählt er von seiner Arbeit.

Was bei Insektenstichen hilft: Mücken, Bienen, Wespen – ihre Stiche sind lästig oder schmerzhaft. Welche Hausmittel Linderung schaffen: Spucke ist gut, Zwiebeln sind es nicht.

Der Schulanfang steht vor der Tür: Wie wäre es da mit Buchstaben zum Naschen? Das gibt's! Food-Bloggerin Mareike Pucka hat sich eine süße Idee zur Einschulung überlegt. Ihre quadratischen Plätzchen tragen Buchstaben und erinnern an das beliebte Scrabble-Spiel, um Wörter zu bilden. Hier geht's zum Rezept, das zum Nachbacken einlädt.

Kinderkrankengeld und Zahltage: Eltern können im Jahr für

15 Arbeitstage Kinderkrankengeld bekommen, wenn ihr Kind krank ist. Frauen beantragen die Leistung in Sachsen-Anhalt häufiger als Männer.

Gerangel am Strand: Handtuch drauf – und schon ist die Liege gesichert. Weil diese Praxis auf Mallorca zuletzt immer wieder Frust und Streit provoziert hat, plant die Insel den Umstieg auf eine App. Was Urlauber jetzt wissen müssen.

Ampel plant Neuregelung in der Betreuung: Zehntausende Kinder werden derzeit in Sachsen-Anhalt beitragsfrei betreut. Der Bund will das nun nicht länger finanzieren – im nächsten Jahr drohen Eltern höhere Kosten.

Der Blick ins Portemonnaie: Die Inflation scheint sich nun auch auf die Einschulungen auszuwirken. Eltern müssen für ihre Kleinen immer tiefer in die Tasche greifen. Welche Kosten kommen auf die Familien zu?

Magdeburgs Kinderstadt „Ottopia“: Die Geschäfte florieren und die Auftragsbücher vieler Gewerke sind voll. Was in der Kinderstadt bisher so los war.

Fantasy-Stuff in Wittenberg: In der Wittenberger Innenstadt hat ein neues Geschäft eröffnet. Warum die Inhaber-Familie extra von Berlin nach Bad Schmiedeberg gezogen ist – und was im Laden verkauft wird.

Gefährlicher Trend: Lachgas wird zunehmend zur Partydroge unter jungen Menschen. Es ist günstig und ohne Altersgrenze frei verkäuflich. Welche Risiken es birgt und wie die Lage in Magdeburg aussieht.

Lehrermangel in der Börde: Obwohl das neue Schuljahr ansteht, ist noch nicht endgültig klar, wie die Personalsituation in Haldensleben nach den Sommerferien an den einzelnen Schulen aussehen wird. Das Landesschulamt ordnet die Situation ein.

Ein Blick in die Zukunft: Nach der Eröffnung von Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln (Sachsen) möchte das Unternehmen Karls einen weiteren Freizeitpark bauen – und zwar im Harz. Für die Region wäre das eine Sensation.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Edgar (6) verrät etwas über seinen Bruder:

„Mein Bruder geht jetzt in die Kita. Er macht nicht mehr in die Windeln, sondern schon in die Unterhose.“ Edgar (6)

Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Was geht in Mitteldeutschland in den Sommerferien? Workshops und Touren laden in den großen Ferien zum Ausprobieren und Hingucken ein. Hier kommen aktuelle Tipps für Sachsen-Anhalt und Umgebung.

Ob Parkeisenbahn, Bauhaus-Museum oder Tierpark: In den Sommerferien locken in Sachsen-Anhalt viele tolle Angebote für Ferienkinder. Manche Veranstalter bieten sogar freien Eintritt.

Der Aquapark auf der Goitzsche ist täglich geöffnet. (Foto: Bernstein Marketing GmbH)

Eine abenteuerliche Abkühlung an heißen Tagen gefällig? Wo es Aquaparks in Sachsen-Anhalt und Umgebung gibt und was bei der nassen Erfrischung beachtet werden muss.

Ab ins kühle Nass: Das sind die Freibäder im Burgenlandkreis. Welche für die ganze Familie geeignet sind.

Schulferien in Mansfeld-Südharz: Was kann man unternehmen, welche Angebote gibt es in der Region? Die MZ hat allerhand zusammengetragen – auch für den kleinen Geldbeutel.

Tierpark in Köthen wird 140 Jahre alt: Am 10. August wird das gebührend gefeiert. Wer mit einem Besuch nicht so lange warten will, kann sich freuen – der Tierpark Köthen hat neue Stars: Riesenkaninchen. Warum die Super-Mümmler aber noch nicht gestreichelt werden dürfen.

Frohes Verirren! Das Mais-Labyrinth in Rackith im Landkreis Wittenberg geht in die zweite Runde: Größer, höher und kniffeliger soll es sein. Was ist dran? MZ-Reporter Paul Damm wagt erneut einen Selbsttest – mit eindeutigem Ergebnis.

Wo führt hier ein Weg raus? Das Maislabyrinth in Petersberg im Saalekreis ist immer einen Besuch wert. Was auf die Besucher wartet und wohin das gesammelte Geld geht.

Dem Verbrechen auf der Spur: Moritz Bartz begibt sich auf die Hanse-Rallye durch Osterburg (Altmark). Bei der Rätseltour sucht er entlang der Sehenswürdigkeiten der Stadt nach einem gestohlenen Werkzeug.

Hightech-Dinos in Halle: Eine Familie aus der Nähe von Schwerin lässt mit moderner Technik T-Rex und Co. zum Leben erwachen. Bis zum 4. August ist die Saurier-Show mit 50 Urzeit-Riesen in Halle zu sehen.

Kendama, Spikeball, Kubb: Wer über die Peißnitz in Halle schlendert, kommt ganz sicher ins Staunen. Überall wird irgendwas gespielt. Aber was eigentlich? Wer kennt Kendama, Spikeball oder Kubb? Auch Calisthenics gilt als Trendsport. Die Redaktion hat sich das alles mal erklären lassen...

Die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg ist bei Besuchern ein Hit: Die Laga bietet viel Unterhaltung für Klein und Groß – kann aber auch ins Geld gehen. Die MZ zeigt, wie teuer ein Tag auf der Laga für eine vierköpfige Familie ist.

"20.000 Meilen unter den Meeren" in der Rübeländer Baumannshöhle

Ist Atlantis wirklich eine im Meer versunkene Stadt? Ist es sogar ein verschwundener Kontinent? Oder gab es Atlantis überhaupt? Welche Geheimnisse birgt das Meer und warum verschwinden in letzter Zeit so viele Schiffe? Spurlos! Sind daran wirklich Wale schuld? Die mysteriösen Riesenkraken oder ein anderes Meeresungeheuer? Ist es überhaupt ein Tier? Und wer ist dieser geheimnisumwitterte Kapitän Nemo, von dem schon so viel gehört wurde? Oder noch weiter gefragt: "Wo ist er, dieser sogenannte Nemo, wo?"



Eines steht jedenfalls fest: Es ist, es wird für alle ein Abenteuer.

Ein großes Abenteuer in, über und unter den Meeren! Oder ein Abenteuerstück in und unter der Erde. "20.000 Meilen unter den Meeren" ist ein Theater-Abenteuer in der Rübeländer Baumannshöhle.

Datum: 26/27. Juli 2024, je 16.30 Uhr, Rübeländer Baumannshöhle

Im Herzen der Rübeländer Baumannshöhle begeben sich die Zuschauer auf "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" (nach Jules Verne). (Foto: Veranstalter)

"Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" in der Rübeländer Baumannshöhle

23. Mai 1863: Der Hamburger Geologie-Professor Otto Steinbrock entdeckt in dem uralten isländischen Buch seines Studenten Alexander von Humboldt ein vergilbtes Pergament mit rätselhaften Schriftzeichen und offenbar unglaublichem Inhalt: "Steig hinab in den Krater des Sneffels Jökull und du wirst zum Mittelpunkt der Erde gelangen..."



Unglaublich! Und doch läßt er sich von Alexander überzeugen, gemeinsam dieses gefährliche Abenteuer anzugehen.



Was die beiden auf ihrer Reise erwartet, können Groß und Klein nun miterleben! Die gemeinsame "Reise zum Mittelpunkt der Erde” beginnt genau hier: tief unter der Erde, im Herzen der Harzer Hoehlen.

Datum: 31. Juli 2024, 1./3. August 2024, je 16.30 Uhr, Rübeländer Baumannshöhle

Magische Ferienwerkstatt lädt ein

Magische Momente entstehen im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle in der Ferienwerkstatt, die im Rahmen der Sonderausstellung angeboten wird. In den Ferienwochen Sachsen-Anhalts finden jeweils dienstags bis freitags Programme mit wechselnden Themen statt. Noch bis zum 26. Juli 2024 heißt es: "Harry Potter und Co. – Magie heute". Anmeldung ist erforderlich!

Datum: 26. Juli 2024, 10-12 Uhr, Landesmuseum für Vorgeschichte

Ferienzeit in der KinderDomBauhütte

Die KinderDomBauhütte Naumburg lädt auch noch in der letzten Ferienwoche zu verschiedenen Aktionen ein. Die Kinder tauchen dabei in das faszinierende Schaffen der Bauhütten des

13. Jahrhunderts ein. Sie erkunden zunächst Kunstwerke aus fast 1.000 Jahren und schlüpfen dann selbst in die Rollen von Handwerkerinnen und Handwerker. Für alle Aktionen ist eine Anmeldung beim Besucherservice erforderlich.

Domführung für Kinder in Naumburg

Wie wurde vor fast 1.000 Jahren der imposante Naumburger Dom gebaut? Wer war der Naumburger Meister? Warum sind seine Stifterfiguren so berühmt? Und wieso sitzen zwei Affen im Ostchor und spielen Schach? An jedem Donnerstag in den sachsen-anhaltischen Schulferien werden diese und weitere Fragen bei Kinderführungen geklärt. Parallel zu dieser öffentlichen Führung für Kinder, wird eine Domführung für Erwachsene angeboten.

Eine Anmeldung über den Besucherservice wird empfohlen.

Datum: 1. August 2024, 10 Uhr, Naumburger Dom

Museumstag für Familien und Entdeckertag für Kinder im Freilichtmuseum Diesdorf

Wenn die Heimatinteressierten aus Dähre beim Museumsfest „Aust un' Vergodendeel“ mit historischer Erntetechnik aufs Feld ziehen, erwecken sie im Freilichtmuseum Diesdorf alte Traditionen zum Leben. Am Museumstag an diesem Sonntag erwartet die Besucher altes Handwerk, tolle Mitmachaktionen, Musik und Kulinarik sowie eine ganz besondere Ausstellung.

Datum: 28. Juli 2024, 10-17 Uhr, Freilichtmuseum Diesdorf



Und: Am 1. August lädt das Museum alle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren zum Entdeckertag ein. An verschiedenen museumspädagogischen Stationen lernen sie zum Beispiel den Weg vom Korn zum Brot kennen oder erleben, wie streng früher der Schulunterricht war.

Datum: 1. August 2024, 10-14 Uhr, Freilichtmuseum Diesdorf

Grillabende für werdende Väter

Die Fragen, Wünsche und Sorgen werdender Väter stehen im Fokus eines neuen Informationsangebots der Universitätsklinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin der Universitätsmedizin Halle. Bei einem gemeinsamen Grillabend im Restaurant „Waldkater“ in Halle in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum Halle können künftige Papas ihre Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett im lockeren Gespräch „unter Männern“ mit den Ärzten der Geburtshilfe klären. Im Anschluss findet eine Besichtigung des Kreißsaals statt.

Datum: Die nächsten Treffen finden am 27. August, 22. Oktober und

17. Dezember, jeweils von 18 bis 20 Uhr, statt. Die Teilnahme selbst sowie Bratwurst und alkoholfreie Getränke im Restaurant „Waldkater“ sind kostenfrei. Anmeldung mit dem Wunschtermin und Kontaktdaten ist unter [email protected] notwendig.

Playmobil-Wissenschaftler im Jahrtausendturm

Viele Promis haben ihre eigene Barbiepuppe, Wissenschaftler dagegen ihre Playmobilfigur – Otto von Guericke etwa mit seinen Magdeburger Halbkugeln. 25 sind es insgesamt, die derzeit im wohl klügsten Turm der Welt im Magdeburger Elbauenpark gezeigt werden. Dabei geht es um Entdeckungen aus 6.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Playmobil-Experte Oliver Schaffer hat diese in zwölf Vitrinen im Jahrtausendturm nachgestellt. Die „Staun’-Dich-schlau-Schau“ ist noch bis zum 3. Oktober geöffnet.

Datum: Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr

Und hier gibt's was zu gewinnen: das kooperative Kartenspiel "Das Geheimnis im Nebelmoor" der Reihe "XPlorer Kidz":

Ein Spukhaus mitten im gespenstischen Moor – ein Fall für die Xplorer Kidz Nexa, Kim und ihren Roboter. Was hat es mit den Geistern und dem unheimlichen Nebel auf sich? Können die Xplorer Kidz das Geheimnis lüften?

Mit dem Missionshandbuch ausgerüstet und 52 verheißungsvollen Karten vor der Nase, die einen nach und nach an geheimnisvolle Orte führen und in der Regel mehrere Wege zulassen, erschließt man sich im Kartenspiel "Das Geheimnis im Nebelmoor" ein Geisterhaus. Dabei ist äußerste Aufmerksamkeit geboten, damit man nicht Hinweise übersieht, um Hilfsmittel aller Art einzusammeln, die man später garantiert braucht. Aber selbst wenn einem etwas entgeht, der Weg zurück ist meist offen.

Welchen Weg man aber auch einschlägt, die interaktiven und in sich abgeschlossenen Geschichten sind spannend bis atemberaubend! Die Atmosphäre wird durch die lebendigen Beschreibungen im Missionshandbuch und über die gelungenen Illustrationen und der Kartentexte transportiert.

"XPlorer Kidz - Das Geisterhaus im Nebelmoor" von Steffen Winkler, Oetinger, ab 9 Jahren, ab 1 Person, ca. 60-75 Minuten,

13 Euro, EAN: 4260512187088

Wir wünschen noch eine gute, restliche Ferienzeit,

