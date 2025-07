ich hatte mal einen Chef, der im Sommer immer drei Wochen Urlaub nahm. „Die erste Woche davon bin ich regelmäßig krank“, erklärte er. Erschöpfung und Krankheit – statt Erholung. Das Phänomen kennen sicher einige.

„Ich erlebe oft, dass Patienten in ihrer Urlaubszeit krank in die Sprechstunde kommen“, sagt Hausarzt Tobias Ortmann in Staßfurt (Salzlandkreis) meiner Kollegin Lisa Gran. „Wenn die Anspannung nachlässt, öffnet das Immunsystem ein Fenster und ist anfälliger. Der Körper fährt runter und nimmt sich, was er braucht.“

Forscher aus Erfurt haben das Thema näher untersucht und kommen zu bedrückenden Ergebnissen. In der Studie „Leisure Sickness: Erschöpft statt erholt“ der IU Internationalen Hochschule gaben 19,3 Prozent der Befragten an, das Gefühl zumindest immer oder häufig an freien Tagen oder im Urlaub zu erleben. Bekannt ist das Phänomen demnach bei 71,9 Prozent der Arbeitnehmer.

Kopfschmerzen am Strand - sind leider keine Seltenheit. Foto: epiximages - stock.adobe.com

„Leisure Sickness“ bezeichnet den Umstand, wenn sich ausgerechnet am Wochenende oder im Urlaub mitunter plötzlich Krankheitssymptome zeigen. Dazu gehören Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schnupfen und sogar Fieberschübe.

„Es zeigt sich das Bild, dass vor allem jüngere Generationen eine andere Betroffenheit haben als ältere“, sagt Studienautorin Stefanie André, die an der privaten IU mit Hauptsitz in Erfurt Professorin für Gesundheitsmanagement ist.

Einen Trost gibt es aber für die Betroffenen, zumindest wenn sie Arbeitnehmer sind: Wenn ein Arbeitnehmer während des Urlaubs erkrankt, werden die durch ärztliches Attest nachgewiesenen Krankheitstage nicht auf den Jahresurlaub angerechnet. Es ist jedoch wichtig, dass eine Krankschreibung vorliegt. Der Urlaub darf auch nicht einfach verlängert werden. Der Arbeitgeber muss neu zustimmen.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern dieses Newsletters, dass Sie nicht im Sommerurlaub erkranken, sondern diesen entspannt und auch aktiv verbringen können.

Weitere wichtige Wirtschaftsthemen aus Mitteldeutschland der Woche:

Kritik an Mindestlohnerhöhung

Der Mindestlohn soll bis 2027 auf 14,60 Euro je Stunde steigen. Warum viele Wirtschaftsverbände gerade im Osten Jobs in Gefahr sehen. (MZ)

Mindestens 15 Euro pro Stunde muss Arbeit wert sein, fordert die Nahrungsmittel-Gewerkschaft NGG Leipzig-Halle-Dessau. Foto: NGG/Florian Göricke

Stopp von Corona-Rückzahlungen

Viele Unternehmen haben Corona-Soforthilfe erhalten – in etlichen Fällen zu Unrecht, glauben die Behörden. Sachsen-Anhalt will nun mit dem Bund „faire Lösungen“ suchen. (MZ)

Grüne Wärmenetze geplant

Neue Wärmenetze: Schon rund die Hälfte der Kommunen im Land hat mit der Planung einer grünen Heizversorgung begonnen. Wie sich das auf die Kosten der Verbraucher auswirkt. (MZ)

Bäcker will kein Bargeld

Die Großbäckerei Steinecke betreibt hunderte Filialen in Sachsen-Anhalt und Sachsen. Warum ein erster Standort auf bargeldloses Zahlen umgestellt wird. (MZ)

Gesicht von Estée Lauder

Die Hallenserin Charlott Josefin Heinze hat es mit Selbstvermarktung geschafft, zu einem weltweit gebuchten Model zu werden. Nun ist ihr der nächste Coup gelungen. (MZ)

Halle bleibt ihre Heimat: Charlott Josefin Heinze in ihrer Wohnung in der Stadt, die sie nach wie vor hält. Foto: Charlott Josefin Heinze

Investor kauft Orwo

Im März hatte das Traditionsunternehmen Orwo Net GmbH Insolvenz angemeldet. Nun ist klar, wie es weiter geht. Wer sich hinter der TCG-Gruppe verbirgt. (MZ)

Blick in das Großlabor von Orwo in Wolfen. Foto: Andreas Stedtler

Geld für grünen Wasserstoff

Das Energieministerium in Sachsen-Anhalt glaubt weiter an die Zukunft von grünem Wasserstoff. Weil Projekte ins Stocken geraten, sollen Förderprogramme helfen. (MZ)

Andrang am Flughafen

Zum Ferienbeginn füllt sich der Flughafen Leipzig/Halle mit Urlaubern auf dem Weg zu beliebten Sonnenzielen. Welche das sind, was den Ferienstart besonders macht und warum nicht alle Reisenden planmäßig wegkommen. (MZ)

Drei Stunden Verspätung: Eigentlich wollten Luise und Paul am Abend in Hurghada sein. Durch die Verspätung wird daraus nichts. Foto: Luisa König

Konzern kauft Dresdner Softwarefirma

Systema mit 240 Beschäftigten gehört nun zu Accenture. Was altmodische Mikrochipfabriken damit zu tun haben. (SZ)

Anklage gegen Ex-DRK-Chef

Kaum ein anderer hat das Rote Kreuz in Sachsen so geprägt wie sein langjähriger Chef Rüdiger Unger. Gut ein Jahr nach seinem Ausstieg wartet ein Untreue-Prozess am Landgericht Hamburg auf ihn. Er weist die Vorwürfe zurück. (SZ)