Drei Stunden Verspätung: Eigentlich wollten Luise und Paul am Abend in Hurghada sein. Durch die Verspätung wird daraus nichts.

Schkeuditz/MZ. - 12 Uhr mittags am Flughafen Halle/Leipzig. Die Hallen sind gut gefüllt, Stimmengewirr liegt in der Luft, Rollkoffer ziehen klackernd über den Boden. An den Check-in-Schaltern bilden sich lange Schlangen, geduldiges Warten gehört heute dazu. Es ist Samstag, der erste Ferientag in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – und das macht sich bemerkbar.