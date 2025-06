Wärmewende: Hälfte der Kommunen in Sachsen-Anhalt erarbeitet bereits Pläne

Der hallesche Energieversorger EVH betreibt in der Saalestadt bereits eine Art Riesentauchsieder, in dem Wasser durch Strom erhitzt wird.Foto: Kison

Halle/MZ. - Die Erstellung kommunaler Wärmepläne kommt in Sachsen-Anhalt schneller voran als in anderen Bundesländern: Sachsen-Anhalt zählt insgesamt 218 Städte und Kommunen – 56 Prozent davon befinden sich bereits im Prozess der Wärmeplanung, teilte das Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW) in Halle der MZ mit. Von den 165 Kommunen mit weniger als 10.000 Einwohnern haben nach Angaben von KWW-Leiter Robert Brückmann bereits 80 mit der Planung begonnen. Das entspricht knapp der Hälfte, bundesweit sind es erst 41 Prozent.