Lesen Sie im heutigen Newsletter über eine brutale Gewalttat in Halle, wie am Campus Heide Süd an der Ernährung der Zukunft geforscht wird und welche Zufluchtsorte es in der Stadt bei Hitze gibt.

Hier in Halle, Newsletter vom 2. Juli 2025

es ist ein schockierender Vorfall: der Hallenser David M. wird brutal zusammengeschlagen, kämpft monatelang um sein Leben – und stirbt schließlich. Doch die Öffentlichkeit erfährt nichts. Warum schwiegen die Behörden über den Vorfall? Und was geschah wirklich in jener Nacht im Südpark in Halle? Mein Kollege Marvin Matzulla hat die Geschichte recherchiert.

Dass Wissenschaft nicht nur trocken, sondern auch erlebbar ist und Spaß machen kann - davon können sich Hallenserinnen und Hallenser an diesem Freitag wieder überzeugen: bei der Langen Nacht der Wissenschaften. Einen spannenden Einblick gibt es unter anderem am Campus Heide Süd, wo an der Ernährung der Zukunft geforscht wird. Meine Kollegin Katja Pausch, erklärt Ihnen, worum es hier geht.

Mit deutlich über 30 Grad Celsius erwartet Halle am heutigen Mittwoch den bislang heißesten Tag des Jahres. Wie man trotz Hitze cool bleibt und wo einer der momentan kühlsten Arbeitsplätze Halles liegt, hat meine Kollegin Isabell Sparfeld aufgeschrieben. Den Text lesen Sie in der gedruckten Zeitung oder online auf www.mz.de.

