das Wetter ist gut, die Ferien haben begonnen. Wie schön wäre es, jetzt nochmal in der Schule zu sein. Auch wenn ich noch jung bin, liegt der Schulalltag doch schon einige Jahre zurück. Ich erinnere mich noch, wie sentimental so ein Abschied in die Sommerferien sein kann. Aus heutiger Sicht ist das Sentimentalste, dass ich nicht sechs Wochen am Stück frei habe und unbesorgt das Wetter genießen kann. Umso mehr gönne ich es aber allen Schülern und Schülerinnen - und auch den Lehrern. Um etwas Ferienfeeling zu bekommen, habe ich am Wochenende einen Abstecher zum Flughafen Leipzig/Halle gemacht und einmal geschaut, wie viele Leute da sind und wo es hingeht. Einen Einblick in das am besten besuchte Wochenende am Flughafen erhalten Sie in der heutigen Ausgabe.

Dort lesen Sie auch mehr über die Sperrung zwischen dem Riebeckplatz und dem Hauptbahnhof - also der Delitzscher Straße. Mein Kollege hat Ihnen schriftlich als auch grafisch zusammengefasst, welche Umleitungen möglich sind und warum die Straße überhaupt gesperrt werden muss - denn das hat unter anderem etwas mit dem Riebeckplatz zu tun.

Bleiben wir am Hauptbahnhof. Das kulinarische Angebot vor Ort kann man durchaus als abwechslungsreich bezeichnen. Neu hinzukommen (oder eher wiederkehren) wird ein Dönerladen. Damit steht in Halle schon die zweite Döner-Eröffnung bevor. Haben Sie mitbekommen, dass sich die Kette Haus des Döners hier niederlassen und den Döner zur Eröffnung für nur einen Cent anbieten will? Ich bin gespannt, wie lang die Schlange sein wird.

Haben Sie einen guten Start in die neue Woche.

Luisa König