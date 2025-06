kennen sie die Fast-Food-Kette „Haus des Döners“? Die ist vor allem in den westdeutschen Bundesländern verbreitet und hat insgesamt mehr als 120 Filialen. Demnächst wird eine weitere hinzukommen - in Halle. Damit das auch möglichst viele Leute mitbekommen, wirbt das Unternehmen zur Neueröffnung mit einem wahren Kampfpreis.

Den Ruf, billig zu sein, hat das Dorint Hotel Charlottenhof in Halle nicht. Dafür gilt es als das wohl beste Hotel der Stadt. Und wie zur Bestätigung wurde die Direktorin Christine Gering nun zur Hotelmanagerin des Jahres gekürt. Was ihr zugute gehalten wird und was sie selbst zu der Auszeichnung sagt, lesen Sie hier.

Persönlichkeiten der Stadt werden derweil auch in anderer Form geehrt. Zum Beispiel mit Straßenschildern. Halles Bürgermeister Egbert Geier ist nun Schildpate einer Straße in Neustadt geworden - nämlich für den Gerhard-Geyer-Weg. Was ihn dazu motiviert hat und welche Gemeinsamkeiten es abgesehen vom Namen gibt, schreibt meine Kollegin Isabell Sparfeld in ihrem Artikel.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihr Denny Kleindienst