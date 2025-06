Gehört in den Hauptbahnhof Halle ein Blumenladen? Und was macht die hallesche Volksbank mit ihrem Rekordgewinn aus dem Jahr 2024?

Hier in Halle, Newsletter vom 27. Juni

Welche Läden gehören in einen Bahnhof? Ich denke mal, dass Sie mir zustimmen: Ein Blumengeschäft definitiv. Nach einer langen Durststrecke keimte mit Blume 2000 neue Hoffnung. Tatsächlich war die Kette nur sechs Wochen in der Haupthalle. Wie geht es weiter? Wir kennen die Antwort.

Die Volksbank Halle gehört den Menschen vor Ort. 32.000 Einwohner aus dem südlichen Sachsen-Anhalt sind dort Mitglied. Und sie haben Grund zum Feiern. Das Kreditinstitut hat die Zahlen für 2024 vorgelegt. Der Musterschüler glänzt, kann man sagen. Dazu gehört neuerdings auch ein eigener Wein. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.

Mit den Sommerferien bricht die Urlaubszeit an. Auf den Autobahnen wird es voll. Damit steigt das Unfallrisiko. Auf der A9 ist ein Wohnmobil in eine schwere Karambolage verwickelt worden. Was bislang bekannt ist, haben die Kollegen recherchiert.

Das Wochenende steht vor der Tür. Es wird heiß, das darf im Sommer so sein. Genießen Sie die Tage im Schatten, im Biergarten oder beim Baden. Und holen Sie sich bloß keinen Sonnenstich.

Ihr Dirk Skrzypczak