Nach sechs Wochen war die Filiale in der Haupthalle des Hauptbahnhofs wieder geschlossen. Nun gibt es eine neue Entwicklung.

Entscheidung steht: So geht es mit Blume 2000 im Bahnhof Halle weiter

Halle (Saale)/MZ - War es doch nur ein Aprilscherz? Am 1. April hatte „Blume 2000“ im Hauptbahnhof Halle eine Filiale eröffnet. Doch schon nach wenigen Wochen war der Glaspavillon in der großen Kuppelhalle neben dem Haferkater wieder geschlossen. Kunden reagierten verwundert, teilweise auch verärgert. Geht die Durststrecke ohne Floristen in einem der wichtigsten Bahnhöfe Sachsen-Anhalts etwa weiter? Nun ist dazu eine Grundsatzentscheidung gefallen.