Das Kreditinstitut aus Halle steht wirtschaftlich auf gesunden Beinen. Was das für die Kunden im südlichen Sachsen-Anhalt bedeutet.

Vorstandschef Sascha Gläßer (rechts) und Vorstand Thomas Kaul präsentierten in der Konferenzzone der MZ das Wirtschaftsergebnis für 2024.

Halle (Saale)/MZ - Zur Feier des Tages gibt es einen guten Tropfen. Mit der ersten Flaschenabfüllung des eigenen Weißburgunders stoßen die Vertreter der Volksbank Halle nach ihrer Versammlung auf das Rekordergebnis für 2024 an. „Nur der Wein hat höhere Prozente als unsere Dividende, die wir ausschütten“, sagt Vorstandsvorsitzender Sascha Gläßer in der Konferenzzone im Medienhaus der MZ in Halle.