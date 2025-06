Halle (Saale)/MZ - Im Eckhaus direkt gegenüber des Leipziger Turms am Boulevard in Halle wird demnächst wohl ein neuer Dönerladen eröffnen. Das genaue Datum ist nicht bekannt. An der großen Scheibe steht lediglich „coming soon“. Die Neueröffnung ist also bald geplant. Ein besonderes Angebot, dass es zur Neueröffnung geben soll, wird indes ebenfalls schon angekündigt.

